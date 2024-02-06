Гордон отказался комментировать конфликт с Кологривым

Телеведущий Александр Гордон впервые косвенно прокомментировал конфликт с актером Никитой Кологривым на программе «Закрытый показ». Об этом сообщает «Фонтанка».

Когда представители издания позвонили Гордону, он принял их за кого-то из своих знакомых.

«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты», — сказал Гордон.

Ведущий также пошутил, что СМИ якобы решили, что его не стало после конфликта с актером .Поняв, что ему звонит журналист, Гордон отказался говорить и повесил трубку.

Эфир со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кологривым был опубликован на сайте Первого канала 3 февраля, выпуск посвящен художественному фильму «Подельники» Евгения Григорьева. Кологривый решил высказаться о фильме, и в ходе дискуссии между гостем и ведущим завязалась перепалка. В результате Кологривый покинул студию.

Накануне конфликт прокомментировала агент актера Алла.

Ранее сообщалось, что ведущему Александру Гордону вызвали «скорую» в студии Первого канала.