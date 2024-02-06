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«Мастер и Маргарита» поставил рекорд российского проката

Кассовые сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили миллиард рублей

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АМЕДИА

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина заработал более 1 миллиарда рублей в отечественном прокате. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС государственного Фонда кино по состоянию на 6 февраля.

Как уточняют «Ведомости», таким образом, экранизация одноименного романа Михаила Булгакова поставила рекорд российского проката — стала первым российским фильмом с возрастным рейтингом «18+», которому удалось собрать миллиард.

Более миллиарда рублей собирал в 2016 году и исторический фильм «Викинг», но он выходил в двух версиях — «18+» и «12+» — и версия для совершеннолетних принесла только половину кассы.

С 2015 года более миллиарда рублей в российском прокате собрали девять зарубежных премьер «18+», самый кассовый из них — «Джокер» 2019 года с почти 1,9 миллиарда рублей.

Как рассказала в беседе с изданием гендиректор Wanta Group Мария Щербаль, фильм «Мастер и Маргарита» не имел массированной поддержки федеральных каналов, поэтому зрители узнали о выходе картины прежде всего из трейлеров в кинотеатрах.

Накануне «Мастер и Маргарита» снова возглавил российский прокат. На втором месте оказалась комедия «Конец славы», собравшая 128,7 миллиона рублей. Третье место занял фильм «Бременские музыканты» с выручкой 71,1 миллиона.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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