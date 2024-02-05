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Лейбл Анны Asti выплатил многомиллионный долг перед налоговой

Лейбл певицы Анны Asti выплатил налоговой службе 7,6 млн рублей

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Евгений Стукалин/KION

Представители музыкального лейбла «Феникс Мьюзик», учредителем которого является певица Анна Asti, выплатил многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает издание Super.

Вопреки публикациям в СМИ, утверждающим, что долг в размере 7,6 миллиона рублей не выплачен, на лейбле рассказали, что задолженность была погашена до 10 ноября 2023 года.

«В случае наличия указанного долга, если руководствоваться статьями в СМИ, счет компании был бы давно заблокирован и это не позволило бы нам вести свою операционную деятельность, осуществлять финансовые расчеты с партнерами и артистами лейбла, что является для нас главным приоритетом в работе. Компания таковых проблем не имеет и всегда придерживается принципов соблюдения законодательства РФ в своей работе», — уточнили в компании.

О долге Анны Asti СМИ сообщили 5 февраля. Журналисты добавили, что в 2022 году компания ООО «Феникс Мьюзик» заработала 812 тысяч рублей.

Ранее Анна Asti сообщила в социальных сетях, что перенесла операцию на обе ноги. По ее словам, хирургическое вмешательство было запланировано еще год назад. Сейчас знаменитость восстанавливается после операции. Певица пообещала поклонникам, что поправится через один или полтора месяца.

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