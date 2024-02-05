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Анастасия Мельникова пожаловалась на ухажеров дочери, которые оценивают ее квартиру

Актриса Мельникова заявила, что дочь водит в ее квартиру толпы женихов

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Александр Натрускин/РИА Новости

Актриса Анастасия Мельникова на шоу «Ты не поверишь» пожаловалась, что дочь приводит к ней в квартиру «толпы женихов».

«Приходят толпы женихов, которые ходят, смотрят на квартиру, оценивают приданое», — возмутилась Мельникова.

Она уточнила, что некоторые кавалеры потом уточняют у нее, «квартируются» ли в ее доме люди. При этом Мельникова напомнила, что вручила дочери ключи от собственного жилья на ее совершеннолетие, однако наследница предпочитает жить с матерью, чтобы быть ближе к ней.

«Было 11, стало четыре комнаты, потому что каждые комнаты были искусственно разделены», — рассказала актриса.

Сейчас 21-летняя Мария Мельникова закончила учиться в университете и начала строить карьеру артистки, снявшись в некоторых профессиональных проектах. Девушка также намеревается получить второе высшее образование, она хочет заниматься искусствоведением.

Ранее Николай Басков заявил, что поклонница предлагала ему переспать за деньги.

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