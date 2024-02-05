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В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте

Концерт Кристины Орбакайте отменили в Красноярске

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Максим Блинов/РИА Новости

В Красноярске отменили концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться 7 марта накануне Международного женского дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя концертного зала «Гранд Холл Сибирь».

Собеседница агентства подтвердила, что организаторы отменили концерт. При этом причины отмены мероприятия не называются.

До этого организатор концертов артистки Оганнес Тухманян сообщал, что команда певицы Кристины Орбакайте и организаторы гастролей не понимают действий активистов, которые добиваются отмены ее выступлений, запланированных на март.

По его словам, в марте у певицы должны были пройти шесть концертов из восьми запланированных — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Братске, Иркутске и Хабаровске. Гастроли отменили в Улан-Удэ и Чите. В частности, в Улан-Удэ концерт был отменен из-за жалоб жителей. Теперь концерт в Красноярске также не состоится.

Ранее представители Орбакайте опровергли наличие у нее американского гражданства.

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