Продюсер считает, что Губин может возобновить карьеру

Продюсер Павел Рудченко считает, что у певца Андрея Губина есть все шансы на то, чтобы удачно вернуться на сцену. Его слова передает NEWS.ru.

«Возвращение Губина на сцену выглядит вполне логичным с точки зрения коммерции, бизнеса, так как сейчас идет новая волна популярности артистов 2000-х», — заявил Рудченко.

Он уточнил, что говорит именно о возращении Губина как артиста из 90-х, а не о новом проекте с его участием.

При этом в августе 2023 года сам Губин заявлял, что не планирует возобновлять карьеру. Исполнитель признался, что создает новую музыку, но не собирается ее исполнять на сцене. Музыкант хочет передать свое новое творчество молодому исполнителю.

Одной из причин, по которой исполнитель не хочет возвращаться на сцену, он назвал проблемы со здоровьем. По словам Губина, у него нет ухудшений, но в целом певец назвал свое состояние нестабильным.

Врачи диагностировали у Андрея Губина левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, Губин заявлял о проблемах с сердцем.

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