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Активисты просят признать Серебрякова и Раппопорт иноагентами

Активист Бородин просит Генпрокуратуру проверить Серебрякова и Раппопорт

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что в ближайшее время обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить актеров Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование. Его слова передает NEWS.ru.

Активист уточнил, что если его предположения подтвердятся, то будет основание внести артистов в список иностранных агентов.

Накануне сообщалось, что в Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Серебрякова и Раппопорт. Причиной этому стали жалобы местных активистов. Изначально постановку перенесли, однако позднее спектакль полностью пропал из афиши.

Сообщалось, что до этого ярославский общественник Сергей Казанский направил письма губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, в региональную думу и в министерство культуры с требованием отменить выступление Серебрякова и Раппопорт. Он возмутился тем, что артисты проживают за границей и выступают против российско-украинского конфликта.

В июне этот же спектакль отменили в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала.

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