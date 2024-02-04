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Ведущему Александру Гордону вызвали «скорую» в студии Первого канала

Baza: ведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала

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вДудь/YouTube

Ведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По данным информационного ресурса, 4 февраля Гордон почувствовал себя плохо на работе и ему вызвали «скорую». Врачи выявили у ведущего аритмию — ему сделали укол, после чего он вернулся к работе.

До этого стало известно, что ток-шоу «Закрытый показ» с Гордоном вернется в эфир Первого канала.

«Закрытый показ» впервые показали в марте 2005 года. Пилотный выпуск программы был посвящен обсуждению фильма режиссера Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Ведущей эпизода стала актриса Варвара Владимирова, впоследствии ее сменила Екатерина Мцитуридзе. С 2007 года шоу стал вести Александр Гордон.

В ноябре 2021 года вышел последний на момент конца 2023 года выпуск программы. В нем разговор шел о картине режиссера Холла Бартлетта «Генералы песчаных карьеров».

2 февраля художник Константин Мирошник в разговоре с kp.ru пожаловался, что ему приходится ежемесячно отвечать на вопросы СМИ о состоянии здоровья зоолога Николая Дроздова, который приходится ему близким другом.

Ранее Охлобыстин раскрыл, чем недоволен в «Холопе 2».

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