Стала известна причина иска Ивлеевой к заводу

Блогерша Анастасия Ивлеева подала иск против завода, который производил ее энергетики Easy Peasy, из-за брака партии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, покупатели жаловались на то, что бутылки часто протекали, а в внутри находилась грязь и плесень. Сотрудники завода объяснили Shot, что до разлива банки Easy Peasy хранились на улице — именно это, считают работники, могло привести к появлению коррозии и загрязнению. На заводе отметили, что последнюю партию Easy Peasy разлили в конце лета, поэтому напитки тяжело найти в магазинах.

Shot добавляет, что изначально блогерша хотела полюбовно решить ситуацию — она предложила предприятию сделать бесплатную партию взамен той, что вышла бракованной. Однако руководство завода из Вязьмы отказалось от предложения Ивлеевой.

Накануне стало известно, что блогерша Ивлеева требует 4,6 млн рублей от смоленского завода.

22 января сообщалось, что из российских магазинов пропадают чипсы и энергетики от Анастасии Ивлеевой. Причина произошедшего неизвестна: в маркетах заявляют, что поставщики перестали привозить чипсы от Ивлеевой. Однако поставщики перенаправляют с этим вопросом к производителю. Последние же заявляют, что блогерша сама не оплатила новую партию.

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