Названа причина отъезда Наташи Королевой в США

Певица Наташа Королева уехала в США, чтобы отпраздновать день рождения матери Людмилы Порывай. Об этом сообщил mk.ru со ссылкой на окружение артистки.

12 февраля Порывай исполнится 78 лет. По словам окружения Королевой, раньше родительница звезды сама приезжала в Россию, но сейчас не может из-за проблем с прямыми рейсами. Как отмечает издание, Королева вернется в Россию в середине февраля.

«Да и на здоровье длительные перелеты сказываются не лучшим образом. Все-таки мама Люда — уже не девочка. Поэтому Наташа ездит в Майами сама», — рассказал источник.

В августе 2022 года Людмила Порывай спровоцировала скандал на концерте украинской певицы Ирины Билык в США. Она вышла на сцену с флагом Украины и выкрикнула украинский лозунг.

В мае 2023 года Порывай приезжала в Россию на юбилей дочери. 31 мая Королевой исполнилось 50 лет. Певица рассказывала, что изначально планировала сама улететь к матери на день рождения. Однако музыкантка переживала, что друзья не поймут ее отъезда. В июне Порывай приехала из Майами в Россию, чтобы посетить день рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.

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