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Звезда «Склифосовского» дала совет для похудения

Актриса Якунина посоветовала не объедаться, чтобы похудеть

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_annyakunina_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Якунина посоветовала в беседе с aif.ru не объедаться, чтобы быстро сбросить лишние килограммы.

Якунина призналась, что периодически садится на диеты и устраивает разгрузочные дни.

«Но поскольку у меня очень много гастролей, ночных переездов, съемок, чаще всего питаюсь беспорядочно. Где-то успеваешь что-то перехватить или забежать в бассейн ближе к полуночи, а порой совсем не остается времени на правильный образ жизни. Придерживаться четкого режима при моем графике просто невозможно», — призналась актриса.

Якунина добавила, что не пользуется фотошопом. По ее мнению, после него снимки похожи на «комиксы». Однако она не осуждает женщин, которые прибегают к ретуши фотографий.

Анна Якунина начала сниматься в 1999 году. Актриса известна по роли медицинского регистратора Нины Дубровской в сериале «Склифосовский». В 2022 году она удостоилась звания народной артистки России.

В фильмографии Якуниной более 50 работ. Она снялась в картинах «Море. Солнце. Склифосовский», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Ольга», «Мужчина в моей голове».

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