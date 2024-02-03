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На HBO прокомментировали увольнение Биковича из «Белого лотоса»

Канал HBO изменит роль Биковича после увольнения актера из «Белого лотоса»

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Кинокомпания «Централ Патнершип»

Американский телеканал HBO прокомментировал увольнение сербского и российского актера Милоша Биковича из актерского состава третьего сезона сериала «Белый лотос». Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя телесети.

«Мы решили расстаться с Милошем Биковичем, и роль будет изменена», — говорится в сообщении.

Как именно изменят роль, не уточняется. Предположительно, Бикович должен был играть русского тренера по йоге.

О том, что Бикович потерял роль в новом сезоне сериала «Белый лотос», HBO сообщил накануне.

«Я был бы рад сниматься в «Белом Лотосе» — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, поскольку я не готов менять свои принципы», — объяснил свое увольнение сам артист.

25 января МИД Украины раскритиковал телеканал HBO и Warner Bros. Discovery за работу с Биковичем.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

Ранее Андрей Губин захотел вернуться на сцену.

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