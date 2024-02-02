Юлия Меньшова высмеяла слухи об уходе из соцсетей: «Ку-ку»

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова высмеяла в Telegram-канале слухи, что ушла из социальных сетей.

Меньшова опровергла, что больше не ведет соцсети.

«Искусство заголовка. Ку-ку! Я здесь! Как ни в чем не бывало», — написала актриса.

Слухи о том, что Меньшова ушла из социальных сетей, появились после публикации артистки в Telegram-канале, где она объявила о «передышке». Телеведущая призналась, что из-за работы взяла «выходной» от соцсетей.

«На канале объявляется внезапный выходной. Поднакоплю немного сил, и вернусь. Пусть у вас тоже будет отличный день! Всех обняла», — заявляла телеведущая.

В ноябре 2023 года Telegram-канал Shot сообщил, что Юлия Меньшова закрыла студию «Жанр» своего отца и режиссера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

По данным издания, причиной закрытия стали убытки компании: в 2021 году ООО «Киностудия «Жанр» потеряла 1,5 млн рублей чистой прибыли. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, бизнес Меньшова ликвидировали еще 27 февраля 2023 года.

Владимир Меньшов открыл студию в 1994 году, а когда режиссера не стало, то по 26% компании перешли к вдове Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой.

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