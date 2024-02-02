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Драпеко усомнилась в словах Мироновой об отце: «Пытается цену набить»

Депутат Госдумы Драпеко заявила, что Андрей Миронов не был антисоветчиком

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Павел Смертин/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы и актриса Елена Драпеко считает, что дочь Андрея Миронова Мария пытается набить себе цену за счет знаменитого родственника. Ее слова передает aif.ru.

«Это то, что называется «интересничает». <...> Поэтому не надо их вообще обсуждать, забыть их, проклятых, пусть они себе сидят на своей кочке, а мы будем делать то, что мы делаем», — заявила парламентарий.

Драпеко отметила, что Миронов развелся с актрисой Екатериной Градовой, когда Мария была еще ребенком. Миронова не стало в подростковом возрасте дочери. По словам депутата, актер «не стал бы обсуждать с ребенком политику». Она считает, что слова женщины не стоит обсуждать и добавила, что Миронов никогда «не был антисоветчиком».

Мария Маринова в своих соцсетях заявила поклонникам, что ее отец не верил в СССР и не хотел получать от государства никаких наград. Позднее друг актера Заслуженный артист России Владимир Долинский назвал абсурдом слова Мироновой об отце. Он заявил, что актер «прекрасно получал звания заслуженного, потом народного артиста РСФСР и прекрасно это переваривал, даже устраивал огромный банкет в театре».

Ранее друг Дроздова рассказал, как часто ему звонят по поводу госпитализации зоолога.

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