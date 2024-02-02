«Я придурошная»: певица Гуркова объяснила плевок в лицо Колдуну на «Фабрике звезд»

Певица Александра Гуркова в интервью Яне Чуриковой вспомнила, как плюнула водой в лицо Дмитрию Колдуну на съемках «Фабрики звезд».

«Я, помню, увидела, как Колдун подходит ко мне и говорит непонятно что. Я развернулась и выплюнула ему воду в лицо. Это нормально? А знаешь, как было на самом деле? Он 45 минут ходил за мной по всему дому и просто до меня докапывался», — рассказала Гуркова.

Она уточнила, что Колдун решил провоцировать ее и троллить, так как уже в первый месяц понял, что Гуркова быстро и активно реагирует на действия в свой адрес. По словам звезды, она дурачилась с другими участниками звездной команды, но в определенный момент компания певца ей наскучила, она попросила Колдуна отстать от нее, однако артист не унимался.

«И в какой-то момент я не выдержала. Ну человек не понимает, я ему 10 раз сказала, а он не понимает. А показали, что я придурошная», — пожаловалась Гуркова.

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