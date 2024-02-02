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Юристы оценили шансы Ефремова выйти из тюрьмы по УДО

Юрист Соловьев: Ефремов может выйти из колонии после выборов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Михаил Ефремов может выйти из колонии уже в марте, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Лучшим моментом для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении он в беседе с НСН назвал период сразу после выборов президента, отметив, что при наличии положительной характеристики ему вряд ли откажут.

Попытка подать на УДО у Ефремова была еще осенью, однако адвокаты отговорили его, посчитав, что с учетом «важных политических событий» освобождение вызовет негативный резонанс в обществе, считает юрист.

«В марте пройдут выборы, после этого Ефремов может подать на УДО», — отметил Соловьев.

Для УДО требуется согласие администрации и положительная характеристика на заключенного, пояснил юрист. В ней администрация должна сообщить о достижении целей исправления, а также о том, что освобождение заключенного не несет угрозы обществу.

«Насколько я знаю, Ефремов себя вел достаточно положительно в исправительной колонии, имеет положительные характеристики. Поэтому есть определенное понимание, что администрация поддержит это ходатайство», — убежден Соловьев.

Напомним, о том, что вскоре Ефремов может выйти по УДО ,сообщил актер Иван Охлобыстин. По его словам, артист, отбывающий наказание уже на протяжении трех лет, многое переосмыслил и вряд ли после освобождения будет играть комедийные роли.

Ефремова осудили на 7,5 года колонии после ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Ранее сообщалось, что Ефремов стал владельцем двух московских квартир.

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