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Умер 48-летний оператор «Последнего богатыря»

Скончался оператор Павел Капинос

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Умер оператор сериала «Кухни» и «Последнего богатыря», сценарист и режиссер Павел Капинос. О смерти 48-летнего оператора сообщила в Telegram-канале режиссер Анна Меликян, с которой Капинос работал над съемками фильма «8» и некоторыми рекламными роликами.

Меликян назвала Капиноса невероятно одаренным, одним из лучших операторов в стране. По словам режиссера, красота и чудо изображения у него рождались легко, «через бесконечные шутки» и «постоянные просьбы не смешить актеров».

По словам Меликян, у Капиноса остановилось сердце.

Она призвала читающих ее сообщения людей беречь друг друга.

«Никогда не знаешь, где, в какой момент тебя поджидает твоя остановка сердца и в какой момент было положено начало этому пути.. Хрупкое все очень», — написала Меликян.

Капинос в качестве оператора снял фильмы «Холостяки», «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Отель Элеон», «Беспринципные», «Мертвое озеро», части франшизы «Последний богатырь» «Корень зла» и «Посланник Тьмы 2» и «Ждун». Был оператором клипа певицы Макsим «Мой рай».

Накануне советский и украинский актер театра и кино Анатолий Дриженко умер в Одессе в возрасте 82 лет.

Ранее стало известно о смерти экс-участника группы «Машина времени» Юрия Ильиченко.

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