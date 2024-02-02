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Иван Охлобыстин рассказал о худшем наказании для отбывающего срок Ефремова

Актер Иван Охлобыстин назвал терзания совести худшим наказанием для Ефремова

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Пресс-служба ТНТ

Актер Иван Охлобыстин в разговоре с kp.ru заявил, что худшим наказанием для Михаила Ефремова стали его собственные терзания совести.

«Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — его собственные терзания. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания. Но у Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем», — заверил Охлобыстин.

Он добавил, что у артиста «вывалились нижние зубы» из-за меловой воды. При этом решить проблему с ними Ефремов не может, так как ему нужны импланты. Охлобыстин выразил надежду, что артиста отпустят по УДО к лету 2024 года. Звезда «Интернов» считает, что Ефремов представляет ценность для российской культуры, так как он талантливый актер и режиссер.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

Ранее Яна Поплавская осудила Улицкую после признания в спонсировании ВСУ.

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