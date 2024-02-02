Иван Охлобыстин рассказал о худшем наказании для отбывающего срок Ефремова

Актер Иван Охлобыстин в разговоре с kp.ru заявил, что худшим наказанием для Михаила Ефремова стали его собственные терзания совести.

«Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — его собственные терзания. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания. Но у Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем», — заверил Охлобыстин.

Он добавил, что у артиста «вывалились нижние зубы» из-за меловой воды. При этом решить проблему с ними Ефремов не может, так как ему нужны импланты. Охлобыстин выразил надежду, что артиста отпустят по УДО к лету 2024 года. Звезда «Интернов» считает, что Ефремов представляет ценность для российской культуры, так как он талантливый актер и режиссер.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

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