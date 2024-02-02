Продюсер объяснил бойкот Киркорову

Продюсер Сергей Лавров объяснил своеобразный бойкот, объявленный народному артисту России Филиппу Киркорову после его участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Продюсера цитирует News.ru.

«Это как два брата поссорились, а достается в семье всегда старшим. Почему? Потому что старший брат вроде как должен был сам этого не делать и младшему запретить. Так и здесь. Киркоров из всех, кто был на вечеринке Ивлеевой, я считаю, самая яркая звезда», — объясняет «публичную порку» артиста Лавров.

По мнению продюсера, сейчас Киркоров «огребает» за всех, однако публика все равно любит его, и поклонников у артиста много.

«Филипп точно никогда не будет сбитым летчиком», — поделился уверенностью Лавров.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек — кроме Киркорова, его посетили Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Певец и композитор Юрий Лоза накануне предположил, что участникам вечеринки Ивлеевой «поможет время».

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