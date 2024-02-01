Влад Соколовский рассказал, как изменял Рите Дакоте во время брака

Певец Влад Соколовский на RuTube-шоу «Злые языки» рассказал, как изменял Рите Дакоте во время брака.

«Я гулял, это факт. Это действительно послужило причиной нашего развода. Я знакомился в соцсетях, переписывались, общение, встречи. Совесть мучила. И после. В какой-то момент сидел и принимал решение – я иду в работу над собой или во все тяжкие, потому что уже пофигу, вообще нечего терять», — признал Соколовский.

Он уточнил, что три года посещал психолога, так как его признали сексоголиком. Соколовский отметил, что эта зависимость так же пагубна, как пристрастие к алкоголю, азартным играм и наркотикам. По мнению певца, одержимость сексом разрушает отношения и семью, поэтому такого рода проблемы надо прорабатывать со специалистом.

Артист не только стал решать свои психологические проблемы, но и наладил режим дня, похудел на 17 килограммов. Сейчас певец счастлив в браке с Ангелиной Сурковой, в то время как Рита Дакота состоит в отношениях с блогером Федором Белогаем.

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