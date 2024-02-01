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Лоза рассказал о ссоре с Арбениной: «До сих пор не разговаривает»

Певец Лоза заявил, что Арбенина обиделась на него из-за критики творчества

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Певец и композитор Юрий Лоза признался, что поссорился с артисткой Дианой Арбениной из-за своей книги «Научу писать хиты». Его слова передает «Вечерняя Москва».

«Я ей потом прислал книгу, и с тех пор она со мной не разговаривает, поскольку я не так оценил ее творчество, как ей бы того хотелось», — заявил Лоза.

Лоза добавил, что написать песню может каждый, но для того, чтобы написать хороший песенный текст нужен талант.

«Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет. Для создания таких текстов не нужен талант, даже не нужно быть поэтом. Это ремесло, которому можно научиться», — подчеркнул композитор.

Недавно Лоза пожаловался, что его патриотические песни не крутят в эфире. Он заявил, что в начале СВО у него вышла песня «Ребята воюют», однако ее не выпускают в эфир, потому что она посвящена конкретному действию, а не общей теме, как «Я русский» или «Встанем» певца Shaman.

По словам Лозы, в прошлом году на главной сцене Грушинского фестиваля патриотические песни и вовсе были под запретом. Артист считает, что российская медиасистема старается «остаться в стороне» от СВО, абстрагироваться от происходящего.

Ранее Лоза рассказал, готов ли он поехать в Донбасс.

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