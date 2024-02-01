Юрий Лоза рассказал, готов ли он поехать в Донбасс

Певец Юрий Лоза заявил, что выступления артистов на войне сопровождаются большим риском, нежели в годы Великой Отечественной войны. Его слова передает РИА Новости.

«Если в Великую Отечественную можно было собрать людей в пяти километрах от фронта, как делала Клавдия Шульженко, то сейчас это — мишень. Все концерты в Донбассе — это риск и головная боль для командиров», — заявил артист.

В то же время Лоза отметил, что он выступал в госпитале в Донбассе. Музыкант считает, что собирать большую аудиторию следует только в подобных местах, далеко от фронта.

До этого певец пожаловался, что его патриотические песни не крутят в эфире. Он заявил, что в начале СВО у него вышла песня «Ребята воюют», однако ее не выпускают в эфир, потому что она посвящена конкретному действию, а не общей теме, как «Я русский» или «Встанем» певца Shaman. По словам Лозы, в прошлом году на главной сцене Грушинского фестиваля патриотические песни и вовсе были под запретом. Артист считает, что российская медиасистема старается «остаться в стороне» от СВО, абстрагироваться от происходящего.

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