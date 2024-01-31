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Пореченков дал совет народным артистам

Актер Пореченков: народные артисты должны быть с народом

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Genrietta Peryan/Global Look Press

Народный артист России Михаил Пореченков рассказал подробности о своей работе в качестве доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина. Его цитируют «Аргументы и факты».

«На самом деле это очень большая работа. Я провожу мастер-классы, общаюсь со студентами, рассказываю о том, почему важно прийти на выборы и поддержать действующего президента», — уточнил он.

Кроме того, он дал совет народным артистам в условиях трудной мировой обстановки. Он предложил быть вместе во времена тектонических сдвигов.

«Работы у каждого из нас непочатый край, потому что именно от того, что мы сейчас делаем с вами, будет зависеть то, как наша страна будет жить завтра, какой мы оставим ее нашим детям. И эта та ситуация, когда народные артисты должны быть с народом», — сказал он.

Накануне Михаил Пореченков в интервью «Газете.Ru» рассказал о потенциале фильма «Хоккейные папы», тренировках перед съемками и отношениях со своими детьми.

Ранее Путин высказался о госзаказах в сфере культуры.

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