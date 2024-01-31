Стало известно о многомиллионных долгах блогера Сергея Косенко

Блогер Сергей Косенко, известный скандальным видео с младенцем, задолжал налоговой 4 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание подчеркивает, что у Косенко в России есть две компании — «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение». По данным Shot, до этого блогера искали судебные приставы из-за долга в 28 тыс. рублей за аренду земли в Москве, тогда мужчина погасил задолженность. Сам Косенко называет себя долларовым мультимиллионером.

8 января российский блогер Сергей Косенко подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб. При этом полет младенца запечатлен в замедленной съемке.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

Ранее Александр Ревва рассказал о своем самом «хайповом» поступке.