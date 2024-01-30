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Леву из «Би-2» заметили на рейсе в Израиль

«Известия»: солист «Би-2» Лева летит в Тель-Авив из Бангкока

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levab2/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вокалист музыкальной группы «Би-2» Лева был замечен на рейсе в Тель-Авив. Видеоролик опубликовали «Известия».

Согласно информации издания, Лева (настоящее имя — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) летит в Израиль из Бангкока.

Накануне стало известно, что трех участников «Би-2», которые являются исключительно российскими гражданами, власти Таиланда могут депортировать только в Россию. У двоих из пятерых граждан РФ есть, помимо российского, паспорта Израиля.

Те участники группы, у которых есть два паспорта, могут выбрать куда выехать — в РФ или Израиль. Другие же, имеющие только российское гражданство, могут быть депортированы исключительно в Россию, другой опции нет.

Позже сообщалось, что депортацию «Би-2» в Израиль отменили после визита дипломатов РФ. Консульство РФ заявило, что трое участников группы с российским гражданством «будут депортированы только в Россию». Дату высылки власти королевства еще не согласовали.

Консул посетил артистов 30 января, но они отказались с ним общаться. Ранее к ним приезжал австралийский консул (у одного из членов коллектива гражданство этой страны), но его не пустили.

Ранее Парфенов рассказал о цензуре во время выступления в Дубае.

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