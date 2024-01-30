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«Озверенные вонючки»: блогершу Чиковани избили в Волгограде

Блогершу Виолетту Чиковани избили на съемках в Волгограде

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vi_chikovani/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогершу Виолетту Чиковани избили в Волгограде. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам звезды, она подверглась избиению со стороны участницы популярного проекта. В результате у нее образовались ссадины и кровоподтеки на лице, также женщина выдрала Чиковани клок волос.

Инцидент произошел прямо во время съемок, из-за чего Чиковани пришлось наложить грим, чтобы замаскировать результаты нападения.

«Для меня до сих пор чуждо всё, что произошло. Я никогда не видела таких озверенных вонючек. Мы приехали в травмпункт, рассказать, что произошло, как пострадал мой главный инструмент в жизни — это мое лицо. Снять побои и отправить заключение в полицию!» — написала блогерша.

По словам Чиковани, она уже сняла побои и намерена судиться с обидчицей. Звезда заявила, что никогда не будет давать женщинам сдачи в случае драки.

«Пока я оборонялась, она об меня же вывихнула и вывернула в другую сторону два пальца. Но я не подняла руку. И не собираюсь. Это мой принцип», — объяснила Чиковани.

Ранее сообщалось, что собравшую с россиян миллионы рублей блогершу объявили в розыск.

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