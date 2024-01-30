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Стало известно, во сколько гонорар Петрова превосходит его коллег

КП: актер Петров зарабатывает в 30 раз больше своих коллег

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заработок актера Александра Петров в Театре им. Ермоловой примерно в 30 раз больше, чем у его коллег. Об этом сообщает kp.ru.

Издание подчеркивает, что артист занят в детском спектакле «Петя и волк», за участие в котором Петров максимально заработал 100 тыс. рублей. Его коллеги, артисты высшей категории, получают плюс-минус 32 тыс. в месяц, а также 10% от оклада дополнительно за каждый выход в спектакле. Издание предполагает, что в контракте звезды «Текста» прописаны особые условия, которые оформлены в виде премий. Эта практика, подчеркивает kp.ru, впервые применялась к Олегу Меньшикову — артист получал примерно 200 тыс. рублей за спектакль.

Недавно стало известно, что Александр Петров зарабатывает от полумиллиона рублей за смену в кино. Гонорар актера на съемках может достигать 700 тысяч рублей. Помимо работы в театре и кино, Петров зарабатывает на рекламных контрактах, однако стоимость услуг актера неизвестна.

В декабре 2023 года Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Петров продает свою квартиру в Москве.

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