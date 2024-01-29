Аяз Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца после ареста

Блогер Аяз Шабутдинов отрастил бороду и длинные волосы за два месяца после ареста и заключения в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

29 января суд вновь отклонил апелляцию защиты блогера, оставив Шабутдинова под арестом. Shot сообщает, что на заседании мужчина был бодр, пил кофе и улыбался.

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов. Представители бизнес-тренера запрашивали для него домашний арест, но в этом было отказано. Сам Шабутдинов вину не признает. В беседе с журналистами он заявил, что считает ситуацию абсурдной.

Ранее нейросеть перепела Shaman голосом Шевчука.