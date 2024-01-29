Нейросеть перепела Shaman голосом Шевчука

Интернет-пользователь с ником ortophious с помощью нейросети RVC «оцифровал» голос рок-музыканта Юрия Шевчука. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Нейросеть, пояснил он, позволяет вычленить из песен определенного артиста его вокал, который можно «примерить» к любой другой песне. Причем с точки зрения авторского права это является переработкой.

«Сам я никак не связан с Уфой, но вот песни Юрия мне близки, поэтому и решил сделать его голосовую модель и поделиться ею в интернете», — сказал он.

В редакции издания «заставили» оцифрованный голос Шевчука песню «Я русский» исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), песню на татарском «Туган як» Васили Фаттаховой, «Седую ночь» Юрия Шатунова.

«Заранее должны предупредить, что, судя по результатам, этот «аудиодипфейк» пока сыроват. Дело в том, что чем больше изначально похожи тональность и тембр, тем более реалистичным получится звучание», — предупредили авторы.

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