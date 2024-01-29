Участников «Би-2» потребовали задержать по прилете в Россию

Участников рок-группы «Би-2», имеющих российское гражданство, потребовали задержать по прилете в Россию и возбудить против них дело за поддержку терроризма. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Группу должны в ближайшее время депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. Всем, кроме фронтменов «Би-2» Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом) и Александра Умана, придется вернуться в Россию — у Бортника (Лева Би-2) израильский паспорт, у Умана (Шура Би-2) есть австралийское и израильское гражданство, на въезде в Таиланд он предъявил паспорт Австралии.

Организация «Ветераны России» заявила, что в случае депортации пяти остальных музыкантов на родину общественники намерены обратиться в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. «Содействие террористической деятельности».

В 2023 году Егор Бортник в переписке с поклонниками в социальных сетях признался в том, что покупает транспорт для Украины и пообещал финансировать страну и дальше. Позже комментарии были удалены.

Участников группы задержали после концерта на Пхукете, который прошел 24 января. Поводом стали некорректно оформленные организаторами документы. Накануне в группе напомнили, что успешно отыграли более 60 концертов в порядка 30 странах мира в прошлом году, два из которых проходили в Таиланде.

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