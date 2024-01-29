Российский фильм победил в секции «Духовное кино» на фестивале в Бангладеш

Российский фильм «Туда и обратно» режиссера Олега Асадулина производства кинокомпании «Соль» был удостоен главной награды в секции «Духовное кино» на 22-м международном кинофестивале в Дакке, Бангладеш. Об этом пишет ТАСС.

Продюсер фильма Анна Шалашина рассказала, что награду вручили ей как представителю России, поскольку никого из авторов картины на фестивале не было. Она также отметила, что программа фестиваля была очень насыщенной, представлено было более 250 фильмов из разных стран.

Россию на фестивале представляли 15 лент, в том числе «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко и «Свет» Антона Коломейца.

В секции «Азиатское кино» победителем стала китайская лента «Нить жизни», а в категории «Женщины-режиссеры» — иранский фильм «Рухлядь и куклы».

До этого продюсер Илья Стюарт рассказал, что режиссер Кирилл Серебренников завершил работу над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке» (в оригинале — «Limonov, the Ballad of Eddie»). Стюарт добавил, что премьера биографии запланирована на 2024 год — скорее всего, на Каннском кинофестивале.

Ранее в сети состоялась премьера драмы «Черный медведь» о кризисе в жизни творческих людей.