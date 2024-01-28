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«Бессовестная морда»: Разин упрекнул Кудрявцеву за выходку на телешоу

Продюсер Андрей Разин пристыдил Кудрявцеву за инцидент на ток-шоу

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Антон Круглов/РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) упрекнул Леру Кудрявцеву, которая плеснула в лицо водой гостье телешоу Андрея Малахова.

«Ты облила эту женщину водой. Эта женщина сейчас пережила шок, но она не понимает, что ее облила женщина, которая тоже бросила и до 16 лет даже не навещала сына. Ездила по всем партийным зонам, выступала. А мама [экс-возлюбленного Кудрявцевой Сергея] Ленюка, Надежда Петровна, воспитывала твоего сына. Бессовестная ты морда!» — возмутился Разин.

Он считает, что барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк не является биологическим отцом Жана Ленюка, которого Кудрявцева родила в 19 лет. Разин пристыдил телеведущую за лицемерие: якобы девушка бросила сына, отдавая предпочтение работе и гастролям.

Недавно Лера Кудрявцева объяснила, почему вылила на женщину стакан воды на шоу Андрея Малахова. Она пояснила, что сын этой женщины, Андрей, рассказал, что мать бросила его и еще четверых своих детей, среди которых, в частности, был ребенок с ДЦП. Молодого человека усыновила приемная семья, но, повзрослев, он захотел встретиться со своей приемной матерью.

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