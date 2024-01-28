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«Поет только в караоке»: Анна Семенович о новом возлюбленном

Певица Анна Семенович заявила, что состоит в отношениях с непубличным человеком

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Пресс-служба Анны Семенович

Певица Анна Семенович в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что счастлива в отношениях с непубличным человеком.

«Не переживайте за меня, я отдыхаю со своим мужчиной. Он у меня человек непубличный, не хочет лезть на всеобщее обозрение. А я уважаю желание своего мужчины. Он не актер и не певец, и не имеет отношения к шоу-бизнесу. Поет только в караоке, особенно когда выпьет», — написала Семенович.

Накануне Анна Семенович опубликовала новую серию фотографий в купальниках на Мальдивах. Анна Семенович уже несколько дней отдыхает у океана. На этот раз 45-летняя певица снялась в пестром бикини из коллекции ее бренда купальников. Она отказалась от макияжа и укладки, показав естественную красоту и загар. Съемка проходила на песочном берегу одного из островов Мальдив.

Анна Семенович не замужем и у нее нет детей. Артистка рассказывала, что мечтает о ребенке и даже заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем родить. Певица стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой.

Ранее Дарья Мороз рассказала о романтике постельных сцен.

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