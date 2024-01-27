Стал известен гонорар Сергея Соседова на частных мероприятиях

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов получает от полумиллиона рублей за частные мероприятия. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечает издание, Соседов заявил, что сейчас получает много предложений о работе. Их настолько много, по словам критика, что он не знает, за что ухватиться, и постоянно ездит по встречам.

В декабре 2023 года Сергея Соседова уволили из шоу «За гранью». Его заменил Тимур Еремеев. Он сравнил это событие с изгнанием с телеканала.

Соседов подчеркнул, что увольнение с телешоу стало для него полной неожиданностью, так как у него не было никаких проблем с руководством. Критик выразил мнение, что программе не нужны «яркие и принципиальные люди», к которым он отнес и себя. По словам телеведущего, он ни разу не опоздал на съемки и требовал столь же железной дисциплины и от своих коллег.

19 декабря Соседов высмеял Тимура Еремеева на должности нового ведущего шоу «За гранью». Он выразил мнение, что Еремеев стал ведущим проекта исключительно потому, что он «удобен» шоураннерам и может говорить то, что ему скажут.

Ранее Соседов предположил, что шоу «За гранью» закроют после смены ведущего.