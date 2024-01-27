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Дарья Мороз поделилась подробностями личной жизни

Актриса Дарья Мороз сообщила, что ее сердце несвободно

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Дарья Мороз заявила в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук, что ее сердце несвободно.

«У нормальной женщины может быть свободно сердце? Вот и все. Это нормальное состояние души и это прекрасно», — заявила артистка.

Мороз назвала флирт своей манерой общения и «классным обменом энергии». Актриса призналась, что ей «по кайфу» себя так вести, однако такое поведение не значит ничего серьезного.

Мороз воспитывает 13-летнюю дочь Анну от театрального режиссера Константина Богомолова. Анна учится в Немецкой школе имени Ф.П. Гааза в Москве в восьмом классе. В 2021 году девочка получила диплом актерской школы и ее резюме появилось в базе агентства.

Богомолов и Мороз развелись в 2018 году, а через год режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак. Актриса рассказывала, что дочь много времени проводит с мачехой и она не имеет ничего против их общения. По словам артистки, журналистка дружелюбно приняла Анну и тепло к ней относится.

В октябре 2023 года Мороз назвала Богомолова своим «крепким мужским плечом».

Ранее Дарья Мороз прекратила сниматься в постельных сценах.

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