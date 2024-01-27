Звезда «Скорой помощи» рассказала о пополнении в семье

Актриса Екатерина Волкова сообщила в беседе с mk.ru, что станет бабушкой во второй раз.

Волкова не стала раскрывать пол будущего внука. Она заявила, что это «пока секрет».

«У меня ожидается прибавка в семействе к моему юбилею. Я буду дважды бабушка», — поделилась артистка.

У Волковой есть внук Тимофей, которого родила ее старшая дочь Валерия. Актриса присутствовала на родах дочери, позже артистка признавалась в соцсетях, что это был непростой опыт. Она «ревела от переполняющей нежности», когда впервые увидела мальчика, перерезала пуповину и взяла его на руки.

Дочь артистки рассказывала, что мать сама предложила присутствовать на родах в качестве моральной поддержки. На тот момент Валерия рассталась с отцом ребенка, и знаменитость решила не оставлять ее одну. По словам Волковой, им не только повезло с роддомом, но также позитивно отразился тот факт, что она — звезда сериала «Скорая помощь», медработники сразу узнали актрису и помогли быстрее освоиться. Волкова рассказывала, что сильно переживала за дочь.

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