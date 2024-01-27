В МИД РФ прокомментировали отказ впускать Максима Галкина* в Индонезию

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала отказ впускать шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Индонезию. Об этом сообщает издание «Подъем».

Она заверила, что российские дипломаты «оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам». Депортации группы «Би-2» из Таиланда и недопуску Галкина на остров Бали она не удивилась.

«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», — сказала она.

По мнению Захаровой, теракты и атаки мирных граждан ракетами, поджоги и минирование гражданской инфраструктуры могут спонсировать и артисты.

«На это деньги дают не только режимы в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры. Они становятся токсичными», — заключила она.

Источник Telegram-канала Mash заявлял, что на Бали Галкина не пустили из-за проукраинского лозунга, сказанного им на концерте в Дубае.

Ранее Максим Галкин заявил, что ему отказали во въезде на Бали из-за «письма правительства РФ».