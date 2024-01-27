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Концерт Алексея Кортнева отменили в Перми в день проведения

В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Кортнева

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева «О чем поют мужчины». Об этом сообщается в Telegram-канале «Прикамские витязи».

Концерт певца должен был состояться 26 января в пермском «Ё-баре», о его проведении стало известно еще в октябре 2023 года. Концерт отменили в день проведения.

Telegram-канал, сообщивший об отмене, критиковал решение местного заведения дать Кортневу площадку.

«Желание Алексея и многих других оскандалившихся артистов заработать на кусок масла понятно, мне больше непонятна мотивация тех, кто продолжает предоставлять им площадки для выступлений. Организаторы 100% в курсе насчет политических взглядов господина Кортнева, но это их не остановило», — размышлял автор поста. Продуманный демарш или нелепая оплошность?» — сообщалось в посте.

Известно, что после начала спецоперации России на Украине Кортнев ненадолго покидал страну, после чего вернулся.

В феврале 2023 года Алексей Кортнев был задержан полицией Новосибирска, потому что якобы показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов. Позже музыкант сообщил, что инцидент был исчерпан. За два дня до этого в новосибирском клубе «Бродячая собака» должен был пройти концерт «Несчастного случая», но выступление перенесли на другую площадку.

15 января 2024 года сообщалось, что акустический концерт осудившего спецоперацию Алексея Кортнева в Ростове предложил отменить активист Виталий Бородин.

Ранее Борис Галкин оценил высказывания Барбары Брыльской о России.

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