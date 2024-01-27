Звезда «Ранеток» высказалась об уехавших из России артистах

Актриса Янина Студилина высказалась об артистах, которые уехали из России в последние годы. Со звездой «Ранеток» и «Сталинграда» во время церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» поговорил «Пятый канал».

«В культуре вообще нет незаменяемых людей. Я так считаю. И никто ничего не теряет. Каждый человек вправе делать свой выбор», — сказала она.

По словам самой Студилиной, она собирается уезжать из России только в отпуск, а работать намерена здесь, поскольку любит свою профессию.

«Своей профессией я могу заниматься только здесь, дома, в своей стране. Здесь моя семья, мои дети. Никуда я уезжать не собираюсь», — заверила она.

Накануне певица Рита Дакота опровергла сообщения о том, что эмигрировала в США.

Дакота рассказала, что она с мужем приняла решение зимовать не на Бали, а в Лос-Анджелесе. Артистка объяснила этом тем, что в Америке может не только отдыхать, но и учиться. Она уточнила, что и раньше проводила зиму не в России.

Ранее Лариса Луппиан рассказала о браке с Михаилом Боярским.