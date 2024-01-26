Инстасамка удалила филлеры из лица

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что удалила практически все филлеры из лица.

Зотеева признался, что оставила филлеры только в губах. По словам артистки, филлеры, которые ей поставили в щеки, со временем мигрировали в район носа и мешали дышать. У рэперши около трех лет был заложен нос по этой причине. Сейчас она решает проблему с остеопатом.

«Произошло следующее: я пришла в клинику делать углы (их я тоже уже убрала) и губы. Мне буквально втюхали заколоть щеки, я тогда даже не знала, что такое есть. Видимо, чтобы весь шприц использовать, так сказать, чтобы добро не пропадало!» — вспомнила исполнительница.

По словам Инстасамки, позже она узнала, что косметологи, которые делали ей эту процедуру, на тот момент не имели лицензии. Певица не стала раскрывать название клиники. Она опровергла, что имеет в виду клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова.

«В клинике Тимура работают топовые специалисты, и это единственное место, которое я могу вам рекомендовать. Как раз таки Света (жена Тимура) и подняла вопрос лицензии, после этого я задумалась», — рассказала рэперша.

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