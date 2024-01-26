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Кудрявцева назвала враньем, что рассталась с мужем из-за затопленной квартиры

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла, что ее квартиру затопил муж

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igor_makarov25/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла в Telegram-канале, что ее муж, хоккеист Игорь Макаров, якобы затопил квартиру в состоянии алкогольного опьянения.

Кудрявцева назвала враньем информацию о том, что рассталась с супругом после того, как он якобы затопил их жилье. Слух пошел от знакомой телеведущей, которая заявила об этом в беседе с kp.ru. Женщина предпочла не раскрывать свою личность.

Кудрявцева также опровергла, что ее гонорар изменился после сообщений о расставании с супругом. Телеведущая призналась, что у нее нет желания дальше комментировать заголовки, которые не соответствуют действительности. Она послала матом журналистов, которые пишут о ней неправду.

«Пишите лучше о пацанах в зоне СВО, о детях, стариках. Ну или о Волочковой. А потом мне говорят: «Ну как же некрасиво ругаться». А, да? А писать ложь и клевету?» — возмутилась телеведущая.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Телеведущая назвала злом алкоголь. Позже звезда опровергла, что собирается разводиться с хоккеистом.

Кудрявцева объяснила, что уход не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга.

Ранее Сергей Лазарев пошутил, что Кудрявцева впервые показала лицо без фильтра.

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