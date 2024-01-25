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Украинский МИД ответил на участие Милоша Биковича в «Белом лотосе»

МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Биковича в «Белом лотосе»

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РИА «Новости»

Украинский МИД раскритиковал телеканал HBO и Warner Bros. Discovery за съемки сербского актера с российским гражданством в сериале «Белый лотос». Обращение опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter)/

«Это нормально, что вы работаете с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?» — задались вопросом на Украине.

Милош Бикович получил российский паспорт в 2021 году. Он снялся в трех из топ-10 самых кассовых фильмов России — «Холоп», «Холоп-2» и «Вызов».

В начале 2024 года стало известно, что Бикович примет участие в съемках третьего сезона сериала Майка Уайта «Белый лотос». Съемки начнутся в феврале в Таиланде, предположительно, Биковичу может достаться роль русского тренера по йоге.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

Ранее Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу.

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