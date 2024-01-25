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Мария Погребняк раскрыла свой вес: «Поправилась»

Модель Мария Погребняк заявила, что весит 48 кг

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mariapoga_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поправилась.

Погребняк рассказала, что сейчас весит 48 килограмм. Она не уточнила, какой у нее был вес ранее.

Весной 2023 года появились слухи, что Мария Погребняк рассталась с мужем, футболистом Павлом Погребняком, из-за его измен: пока девушка находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», спортсмена видели в клубах Москвы в окружении разных девушек. При этом никто из супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Погребняк была замужем за футболистом восемь лет. В их союзе родились трое сыновей — Артем, Павел и Алексей. 7 сентября 2023 года Преображенский районный суд Москвы официально расторг брак спортсмена и блогерши.

В декабре Погребняк отказалась отвечать на вопрос об изменах в прошлых отношениях. Модель объяснила, что не хочет говорить о предыдущих романах. Она уточнила, что ей это неинтересно. Для нее экс-партнеры остались в «прошлой жизни». Блогерша отметила, что сейчас счастлива в отношениях. Однако она скрывает личность возлюбленного.

Ранее Мария Погребняк предложила вариант наказания для блогера, бросившего сына в сугроб.

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