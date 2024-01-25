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Мадонна планирует бороться с возмущенными фанатами в суде

Певица Мадонна намерена судиться с поклонниками, пожаловавшимися на задержку

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Global Look Press

Менеджмент певицы Мадонны прокомментировал иск фанатов артистки, которые подали на певицу в суд из-за задержки ее концерта. Об это сообщает Deadline.

«Концерты в Северной Америке начались в Бруклине, как и планировалось, за исключением технической проблемы, возникшей 13 декабря во время саундчека. Эта неисправность вызвала задержку, о которой всех предупредили. Мы намерены решительно взяться за это дело», — заявили представители исполнительницы.

19 января стало известно, что поклонники Мадонны Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден подали иск против певицы. Согласно документу, выступление в Нью-Йорке должно было начаться в 20:30, однако Мадонна вышла на сцену только в 22:45. Фанаты заявили, что после выступления «столкнулись с ограниченным движением общественного транспорта», что привело к увеличению их расходов. Из-за того, что шоу Мадонны закончилось в час ночи, им пришлось добираться до дома на такси.

Феллоуз и Хэдден также пожаловались, что на следующее утро «им пришлось рано вставать, чтобы идти на работу и/или заниматься своими семейными обязанностями». Они требуют, чтобы певица, а также площадка и организаторы возместили им убытки. При этом сумма ущерба не сообщается.

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