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«Мастер и Маргарита» оказался самым долгожданным релизом, уступив лишь «Вызову»

БК: предпродажи «Мастера и Маргариты» составили 34,9 млн рублей

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АМЕДИА

Экранизация «Мастера и Маргариты» оказалась одним из самых долгожданных релизов среди российских блокбастеров. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Предпродажи картины Михаила Локшина составили 34,9 млн рублей, уступив лишь космическому «Вызову» (49,36 млн). При этом «Мастер и Маргарита» обогнал недавнюю хитовую сказку «По щучьему велению» (15,88 млн рублей), боевик Федора Бондарчука «Притяжение» (4,44 млн рублей), фильм-катастрофу «Экипаж» с Данилой Козловским (5,3 млн) и др.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат 25 января. До этого в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера картины. Сыгравшая в ленте актриса Софья Синицына признавалась, что на вечеринке по случаю премьеры проекта произошло задымление, из-за чего всех гостей эвакуировали.

Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала: спектакль по его пьесе отменяют, а коллеги отворачиваются. Тогда автор знакомится с новой музой и берется за роман о загадочном Воланде, теряя связь с реальностью. Действия происходят в Москве 1930-х годов.

Ранее Евгений Цыганов пожаловался на нависшее проклятье на фоне съемок в «Мастере и Маргарите».

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