Стало известно, почему Лера Кудрявцева заявила о разводе с Макаровым

Близкая знакомая Леры Кудрявцевой в разговоре с kp.ru заявила, что телеведущая решила бросить мужа после того, как Игорь Макаров, будучи пьяным, затопил ее квартиру.

«Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль. Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей», — рассказала знакомая Кудрявцевой.

Певица и модель Анна Калашникова выразила мнение, что разлад в отношениях звездной пары начался из-за безработицы хоккеиста. Теледива считает, что, когда Макаров хорошо зарабатывал на хоккее, в их семье все было хорошо. Когда основным «добытчиком» стала Кудрявцева, спортсмен начал выпивать, считает модель.

«Главным добытчиком в семье стала Лера, что серьезно ударило по самооценке Игоря. Он стал выпивать. Я думаю, Лера найдет себе достойного мужа, за ней всегда ухаживали состоятельные мужчины. Такой хрупкой женщине тяжело нести на себе всю семью», — уточнила Калашникова.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь. Позднее телеведущая ответила на критику хейтеров после ее расставания с мужем.

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