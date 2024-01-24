Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему Лера Кудрявцева заявила о разводе с Макаровым

«КП»: хоккеист Макаров напился и затопил квартиру, пока Кудрявцева была в отпуске

close
100%
@leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Близкая знакомая Леры Кудрявцевой в разговоре с kp.ru заявила, что телеведущая решила бросить мужа после того, как Игорь Макаров, будучи пьяным, затопил ее квартиру.

«Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль. Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей», — рассказала знакомая Кудрявцевой.

Певица и модель Анна Калашникова выразила мнение, что разлад в отношениях звездной пары начался из-за безработицы хоккеиста. Теледива считает, что, когда Макаров хорошо зарабатывал на хоккее, в их семье все было хорошо. Когда основным «добытчиком» стала Кудрявцева, спортсмен начал выпивать, считает модель.

«Главным добытчиком в семье стала Лера, что серьезно ударило по самооценке Игоря. Он стал выпивать. Я думаю, Лера найдет себе достойного мужа, за ней всегда ухаживали состоятельные мужчины. Такой хрупкой женщине тяжело нести на себе всю семью», — уточнила Калашникова.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь. Позднее телеведущая ответила на критику хейтеров после ее расставания с мужем.

Ранее в Москве прошла премьера экранизации «Мастера и Маргариты».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами