Звезда фильма «Один дома» госпитализирован в критическом состоянии

Звезда фильма «Один дома» Девин Рэтрей был госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на члена семьи 47-летнего артиста.

Актера, сыгравшего в популярной семейной комедии персонажа по имени Базз Маккалистер — старшего брата главного героя — уже отпустили восстанавливаться и соблюдать предписания врача домой.

Что стало причиной госпитализации, неизвестно.

22 января 2024 года должно было начаться судебное разбирательство по поводу дела о домашнем насилии, возбужденного против Рэтрея. Из-за состояния его здоровья суд присяжных перенесен на февраль.

В декабре 2021 года Девин Рэтрей, по словам его бывшей избранницы, напал на нее и угрожал ее жизни. По словам истицы, причиной вспышки ярости стало то, что она передала фанатам артиста две его фотографии с автографами и не попросила с них за это денег.

Накануне ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров рассказал о своем отношении к экстриму.