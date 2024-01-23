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Егор Крид стал потерпевшим по делу о мошенничестве

Baza: рэпер Егор Крид обвинил в мошенничестве организатора концерта

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Вадим Тараканов/Global Look Press

Рэпер Егор Крид написал заявление о мошенничестве в адрес организатора своего концерта в Архангельске, пишет Telegram-канал Baza.

В марте 2023 года артист дал концерт в Архангельске, мероприятие прошло без происшествий, все остались довольны, сообщает канал. Однако после этого Крид отсудил у организатора Антона Поповича 12 миллионов рублей из-за неисполнения обязательств договора.

Сейчас же рэпер и вовсе решил заявить о мошенничестве со стороны Поповича, так как адвокаты Крида убеждены, что организатор забрал все деньги с концерта себе. Сам Попович вину свою признал, но мотивы раскрывать отказался. В данный момент ведется уголовное дело по факту мошенничества группой лиц в особо крупном размере.

22 января 2024 года Московский городской суд изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Блогершу доставили в суд в тот же день. В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей.

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