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Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС

МИД РФ: Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 и 11 июня примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Кроме того, состоится отдельное заседание с участием ряда стран глобального Юга и Востока, уточнила дипломат.

Также в формате БРИКС главы МИД рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров стран — членов объединения, включая разработку модальностей учреждения категорий государств-партнеров, наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства, добавила Захарова.

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Лавров встретится с делегациями Судана, Никарагуа и Сальвадора.

10-12 июня Лавров проведет встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья, который посетит Россию. На этих переговорах планируется затронуть темы углубления партнерства между Россией и Кубой в гуманитарной, культурной, политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Также глав МИД обсудят международную проблематику.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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