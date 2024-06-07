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Знаменитый теннисист объяснил поражение Рублева на «Ролан Гаррос»

Экс-теннисист Ольховский: Рублев не успел набрать форму на «Ролан Гаррос»

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Yves Herman/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, прокомментировал для «Газеты.Ru» выступление Андрея Рублева на «Ролан Гаррос», отметив, что шестая ракетка мира во время матча третьего круга с итальянцем Маттео Арнальди мог находиться не в лучшей форме.

«Очень сложно сказать. Если ты играешь эти турниры и уже проходил во вторую неделю… Топ-игроки отличаются тем, что первые круги у них тяжелые всегда, потому что они набирают форму на вторую неделю. Может, попало так, сложилось, что Андрей где-то чувствовал себя немножко неуверенно и немножко скованно. Не думаю, что было изначально психологически прямо такое напряжение. Но наверняка рассчитывали чуть дальше пройти и потом выходить на пик», — считает Ольховский.

Рублев второй год подряд уступил в третьем круге «Ролан Гаррос». Он проиграл 35-му номеру рейтинга Арнальди в трех партиях – 6:7 (6-8), 2:6, 4:6. Во время игры россиянин сильно нервничал и громко ругался, заявив по окончании встречи, что еще никогда не вел себя на корте хуже.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович перенес операцию.

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